Santo Domingo.- La senadora por la provincia Azua pidió este lunes a las autoridades, tomar medidas drásticas para evitar la muerte de jóvenes en accidentes de tránsito.

Lía Díaz denunció que “recientemente han fallecido varias personas, la mayoría en motocicletas, cuyos conductores no utilizaban casco protector”.

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Accidentes Azua

“Se siguen perdiendo vidas en accidentes de tránsito en Azua. Jóvenes, cuiden sus vidas, porque están dejando mucho dolor en sus hogares”, aconsejó Díaz.

También denunció que las carreras clandestinas están provocando muertes en esa población, por lo que pidió aplicar medidas para detenerlas.

La legisladora habló en la sesión de este lunes del Senado, la cual fue encabezada por el presidente del hemiciclo, Ricardo de los Santos.