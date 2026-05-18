Bad Bunny convierte “Benito Antonio” en marca y lanza esperada colaboración con Zara

Internacional.– El artista puertorriqueño Bad Bunny continúa expandiendo su influencia más allá de la música al incursionar oficialmente en la industria de la moda con el lanzamiento de “Benito Antonio”, una colección exclusiva desarrollada junto a Zara.

La línea, inspirada en el nombre real del intérprete Benito Antonio Martínez Ocasio, marca una nueva etapa en la construcción de su identidad comercial y estética, fusionando elementos del streetwear, la sastrería relajada y referencias directas a la cultura caribeña y al reguetón de los años 2000.

El lanzamiento oficial se realizó en la tienda Zara de Plaza Las Américas, en San Juan, Puerto Rico, donde el cantante apareció sorpresivamente y provocó gran euforia entre seguidores y fanáticos de la moda. La colección estará disponible de manera global a partir del 21 de mayo tanto en tiendas seleccionadas como en la plataforma digital de la marca española.

Concepto unisex

Entre las piezas destacadas figuran sudaderas oversize, pantalones cargo, denim desgastado, gorras, camisas de rayas, chaquetas satinadas y accesorios llamativos, varios de ellos diseñados bajo un concepto unisex. Los precios rondarán entre los 20 y 150 euros, dependiendo de la prenda.

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La colaboración no tomó por sorpresa a muchos seguidores, ya que durante los últimos meses Bad Bunny había utilizado diseños de Zara en escenarios de alto impacto mediático como la Super Bowl LX y la Met Gala 2026, alimentando rumores sobre una alianza formal con la firma.

En redes sociales, la colección ha generado opiniones divididas. Mientras miles de fanáticos celebran la propuesta y anticipan que será uno de los lanzamientos más exitosos del año, otros usuarios han cuestionado la relación del artista con el fast fashion y el impacto de Zara en la industria textil.