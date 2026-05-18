Gianni Paulino: “las mamás guiamos aún sin hablar”

Los años pasan, los juguetes desaparecen, las habitaciones cambian y al final, ellos vuelan solos del nido. Pero aún así, una madre nunca deja de ser mamá. Ellas no se jubilan, siempre estarán ahí para guiar, acompañar y aconsejar, y Gianni Paulino es una de esas madres.

La comunicadora, afirma que, la maternidad le hizo poner los pies sobre la tierra. Convertirse en madre siendo joven le enseñó rápidamente el peso de la responsabilidad y el significado de poner a otro ser humano en el centro de todo.

“Tu hijo se convierte en protagonista, la vida es su escenario y tú te conviertes en un productor para suplir todo lo que se necesite. Un bebé, a pesar de ser tan pequeño, llena todo tu mundo” explicó, durante una conversación con ¡Qué Pasa!

Tiene cuatro hijos, y de cada uno habla con admiración y ternura. Para Gianni, ellos se convirtieron en sus maestros de vida. Dany Elías, su hijo mayor, a quien describe como su maestro; Perla Natalí, la gemela mayor, quien es su confidente; Ámbar Natalí, la gemela menor, su niña, y Enmanuel, el más pequeño, a quien define como el gladiador.

Hoy sus hijos son adultos y han emprendido sus propios caminos. Aunque su nido está vacío, asegura vivir esta etapa con plenitud y satisfacción. “Vivo esta etapa hermosa de verlos realizarse, explorar, iniciar proyectos, defender sueños y ganar sus propios espacios en la vida. Me alegra, es el logro de ser mamá”.

Ahora, su papel es el de acompañar desde otro lugar: a veces como asesora, otras como aliada incondicional o cómplice a distancia. Sin embargo, reconoce que, extraña abrazar fuerte a Ámbar, compartir un trozo de bizcocho con Perla, conversar teorías con Enmanuel y descubrir los pasos silenciosos de Elías.

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Aunque el rol de madre evoluciona, Gianni asegura que nunca se deja de guiar a los hijos. “las mamás guiamos aún sin hablar, siempre guiamos los pasos de los hijos, aunque los hijos no lo crean, sus códigos de valores y creencias están dentro de ellos. Y llegará ese momento cuando digan: como dice mi mamá o como hacía mi mamá. Pero si es cierto que en la medida que lo ves liderar, vas entendiendo que crecieron y que se ganaron tu silencio” dijo la también productora teatral.

También admitió que encontrar entre respetar sus decisiones y seguir siendo una voz de orientación no siempre es sencillo. “no quieres verlos fracasar, es doble pérdida, y normalmente creemos que tenemos la razón, por lo que encontrar el punto de equilibrio es difícil. Solo digo; A tu consideración… (para que lo tomen en cuenta si les parece)”.

Manifestó que, con el paso del tiempo descubrió una nueva forma de amor, pues “ahora los quiero y admiro sus logros. Es hermoso cuando descubres que te eligen, porque desean hablarte o le haces falta, no porque te necesiten. Nos place estar juntos”.

Con dulzura define a su familia como “una tribu” que se apoyan, destacando que “sabemos que no somos perfectos, pero si necesarios unos para los otros, para estar completos, nos hacemos falta, porque nos queremos y tenemos tantas historias vividas juntos, que eso nos une”.

La maternidad, nunca se ha tratado de hacerlo perfecto, sino de amar incondicionalmente y estar presente. Por eso, si Gianni pudiera hablar con aquella joven madre de años atrás, solo le aconsejaría: “Haz lo mejor que puedas, porque ellos se lo merecen”.