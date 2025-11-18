Santo Domingo.– El presidente de la Asociación para el Desarrollo de la provincia Espaillat (APEDE), Amable Guzmán, solicitó este jueves al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ratificar a Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo como presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Guzmán destacó que la gestión de Camacho Hidalgo se ha caracterizado por la coherencia, la transparencia y el compromiso con el fortalecimiento institucional del sistema democrático dominicano.

Resaltó además los aportes del magistrado en el ámbito académico, donde se desempeña como catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y autor de varias obras jurídicas utilizadas como textos de referencia en universidades del país.

“El magistrado Camacho Hidalgo es un hombre de trabajo, disciplina y dedicación, con un profundo amor por su país”, expresó.

El presidente de APEDE afirmó que la entidad respalda su continuidad al frente del TSE, convencida de que “seguirá sirviendo con honor y compromiso a la República Dominicana”.