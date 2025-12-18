Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), convocó a los miembros de ese organismo a una sesión pautada para mañana viernes 19 de diciembre, a las 5:00 de la tarde, con el objetivo de avanzar en el proceso de selección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia.

Durante el encuentro, el CNM deberá elegir a cinco candidatos para cubrir las vacantes existentes en el alto tribunal, entre ellas la designación de un segundo juez sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia.

De acuerdo con el procedimiento establecido, si las designaciones se concretan en esta sesión, el propio Consejo tendrá la responsabilidad de convocar la juramentación de los jueces electos en un plazo no mayor de cinco días.

Cabe recordar que en la última sesión del Consejo Nacional de la Magistratura, celebrada el pasado 2 de diciembre, se ratificó a tres jueces del Tribunal Superior Electoral (TSE), manteniendo a Ygnacio Camacho Hidalgo como presidente del órgano, y a Pedro Pablo Yermenos y Fernando Fernández Cruz como miembros titulares.

Durante esa misma reunión, el CNM eligió a Rafaelina Peralta y Lenis García Guzmán como nuevos integrantes del TSE, tras evaluar los perfiles de los aspirantes en cuatro rondas de sesiones.