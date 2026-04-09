Aplazan audiencia a imputados muerte mayor policía en Villa Juana

SANTO DOMINGO.- La jueza Franchesca Potentini, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó hoy la audiencia para el próximo sábado de solicitud de prisión preventiva, como medida de coerción, para cinco hombres imputados por la muerte a tiros de un agente policial, en un hecho ocurrido el 5 de abril de 2026, en la avenida San Martín, sector Villa Juana.

La solicitud fue presentada por el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional contra Yeimi Felipe Gracia Heredia (Yojan), Dalgwin David Valdez Marte, Aneury Amaury Espino Tejada (el Montro o Motro), José Miguel Guillermo de Jesús (José el Guardia) y Yoel Hernández Jiménez (Joel).

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima, el mayor policial Silo Miguel Popoters Polanco, se desplazaba, pasada la media noche, a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo CBR600RR, cuando se detuvo a verificar su teléfono celular, momento en que fue interceptado por los imputados, quienes se trasladaban en tres motocicletas.

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Las investigaciones establecen que los imputados José Miguel Guillermo de Jesús y Yoel Hernández Jiménez, portando armas de fuego, abordaron a la víctima con la intención de despojarlo de sus pertenencias.

Al percatarse de la situación, el agente intentó repeler la acción, siendo en ese momento cuando ambos imputados le realizaron múltiples disparos que le ocasionaron la muerte, emprendiendo la huida del lugar. El hecho fue presenciado por un testigo y quedó captado en cámaras de vigilancia.

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Como parte del proceso investigativo, miembros de la Policía Nacional, mediante el análisis de los videos levantados en la escena, lograron identificar a los imputados como las personas que participaron en el hecho, incluyendo a Yeison Nivar Pérez (Mandraque), abatido por agentes policiales.

Durante la investigación, varias personas realizaron entregas voluntarias de evidencias vinculadas a los imputados, incluyendo prendas de vestir utilizadas al momento del hecho, motocicletas y un arma de fuego tipo pistola marca Taurus, calibre 9 mm, la cual habría sido utilizada en la comisión del crimen.

La jueza Franchesca Potentini, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó hoy la audiencia para el próximo sábado, luego de acoger una solicitud de las defensas, que requirieron más tiempo para preparar sus presupuestos.

Los imputados Yeimi Felipe Gracia Heredia (Yojan), Dalgwin David Valdez Marte, Aneury Amaury Espino Tejada (el Montro o Motro), José Miguel Guillermo de Jesús (José el Guardia) y Yoel Hernández Jiménez fueron arrestados mediante orden judicial en fechas 5, 6 y 7 de abril de 2026.