¿Quiénes apoyan a los participantes de La Casa de Alofoke 2?

Diversas personalidades han revelado su participante favorito de los 20 integrantes que concursan en la segunda temporada de La Casa de Alofoke, el popular reality show bajo al producción general del empresario Santiago Matías (Alofoke).

Las figuras públicas muestran su respaldo mediante las redes sociales y con aportes económicos acompañados de mensajes de aliento en el Superchat durante la transmisión en vivo por YouTube.

El merenguero dominicano Eddy Herrera demostró su apoyo al exbeisbolista Luis Polonia, con un aporte de RD$25 mil pesos. “Santiagueros power 1983-1985 amateur team”, escribió.

Con una donación de US$500 dólares, la cantante dominicana Natti Natasha respaldó a la exponente urbana, La Perversa. “En mi casa hay un lío, pero yo soy Team Perversa arriba, Domi”.

Mientras que los artistas puertorriqueños Jay Wheeler, Mora y Ozuna como también el productor musical Raphy Pina se inclinaron por sus compatriotas JLexis y Michael Flores con un aporte de US$500 dólares cada uno.

Lee también: ¿Qué sucedió este fin de semana en La Casa de Alofoke 2? Aquí los detalles

“¡Como dice Puerto Rico!”, “Team los nenes de PR = Jlexis y Michael Flores”, expresó Jay Wheeler y Mora, respectivamente.

“Team Saltamontes”, publicó en una historia de Instagram el exbeisbolista Albert Pujols, acompañado de una mención a Santiago Matías, y otra al participante Carlos Montesquieu, a quien apoya.

«Team La Fruta», comentó públicamente el jardinero de los Mets de Nueva York, Juan Soto, en apoyo al creador de contenido dominicano radicado en Estados Unidos, Andy de la Cruz, mejor conocido como «La Fruta».

Los que dominan

En la tabla de posiciones, Michael Flores lidera con 53,291 puntos, La Fruta ocupa el segundo puesto con 51,902 puntos, en el tercer lugar se encuentra JLexis con 40,674 puntos. Mientras que el cuarto puesto lo ocupa Carlos Montesquieu con 40,506 puntos y Pollito Tropical se posiciona en el quinto lugar con 22,814 puntos.