Tokischa visita La Casa de Alofoke: participa en yoga y respalda La Gigi

La controversial cantante Tokischa visitó la noche del miércoles a los integrantes del reality show La Casa de Alofoke, en respuesta a la invitación de Santiago Matías.

De inmediato, “La Toki” demostró su apoyo hacia su amiga La Gigi expresando palabras de respaldo durante la dinámica.

Junto a los integrantes, la intérprete del tema “Desacato escolar” participó en una clase de yoga con sesión de meditación y respiración.

Además, impulsó el uso de herramientas emocionales y la paz mental dentro de la convivencia en la casa.

Tokischa

Tokischa Altagracia Peralta lució una vestimenta moderna y atrevida como parte de la estética de su próxima etapa musical, reforzando el estilo provocador que le caracteriza.

Coincidiendo con la integración del comediante Carlos Montesquieu, la presencia de la polémica artista generó gran expectativa en la audiencia alcanzando más de 1.4 millones de dispositivos conectados de manera simultánea.

Tokischa y Santiago Matías «Alofoke» Tokischa y La Gigi

Se suma Carlos Montesquieu

El comediante y creador de contenido Carlos Montesquieu se incorporó la noche del miércoles al elenco de La Casa de Alofoke.

Se une al artista urbano Crazy Design y a los creadores de contenido Crusita, La Gigi, Karola, Luise y Giuseppe Benignini.

Carlos Montesquieu

Su incorporación se da en medio de la incertidumbre con la participación de Vladimir Gómez, quien fue hospitalizado por problemas de presión arterial.