Concluyó esta madrugada la gala de los Premios Platino 2026, celebrada con una notable producción en el Gran Teatro Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya, Quintana Roo, México.

Los Premios Platino han trascendido su función original como una ceremonia de galardones para convertirse en la columna vertebral de la industria audiovisual en el espacio iberoamericano.

Creados por EGEDA y FIPCA, representan el esfuerzo unificado de 23 países por fortalecer su presencia cultural y comercial en el mercado global. Son mucho más que trofeos; son una infraestructura que permite que nuestra cinematografía deje de ser una suma de voluntades aisladas y comience a funcionar como un bloque sólido, competitivo y profundamente creativo ante los ojos del mundo.

Para los cineastas, productores y técnicos, los Premios Platino representan la validación de una identidad común. Antes de su creación en 2014, el cine iberoamericano tendía a fragmentarse en mercados nacionales.

Los Platino actúan como un espacio de legitimación que eleva el cine local a una categoría regional, demostrando que la suma de sus partes constituye una potencia cultural de primer orden. Representan el «Gran Día» del cine en español y portugués, un punto de encuentro anual donde se intercambian visiones, se generan alianzas creativas y se reconoce la excelencia técnica y artística, más allá de las estructuras tradicionales de Hollywood o los festivales europeos.

El impacto de los Platino es multidimensional:

Visibilidad internacional: Actúan como una vitrina ante más de 180 países, transformando obras que antes se consideraban «producto boutique» en éxitos con mayor alcance comercial y de audiencia.

Creación de un star system propio: Uno de sus objetivos fundacionales es dotar a Iberoamérica de una plataforma para que sus actores, directores y creadores obtengan un reconocimiento mediático que trascienda sus fronteras nacionales, facilitando su proyección global.

Unificación del mercado: Permiten que el cine viaje. Al reconocer el talento de diversos países, los Platino facilitan la circulación de películas entre las naciones de la región, rompiendo barreras históricas de distribución.

Consolidación del sector audiovisual: Ayudan a profesionalizar y visibilizar no solo el cine, sino también la producción de series y miniseries, adaptándose a las nuevas formas de consumo global, como el streaming.

Adicionalmente, los Platino funcionan como un catalizador económico y creativo. Estimulan la calidad de los proyectos de cine y televisión, y facilitan la atracción de inversiones; al elevar el perfil del cine regional, los premios demuestran a posibles inversores y plataformas —como Netflix o Amazon— la vitalidad y viabilidad comercial de las historias iberoamericanas.

Otras ventajas clave son el fortalecimiento del networking y el respaldo institucional. El evento funciona como un mercado natural donde productores de distintos países cierran coproducciones, facilitando el intercambio de fondos y recursos necesarios para rodajes de mayor envergadura.

Asimismo, al contar con el apoyo de las academias e institutos de cine de cada país, los premios alinean las políticas públicas con la ambición creativa, fomentando que los Estados vean la cultura como un motor económico activo.