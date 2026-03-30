Apresan haitiano con cocaína, crack y marihuana en Hato Mayor

Hato Mayor. — Un haitiano fue detenido por agentes de la Policía, al cual se le ocupó 152 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, 19 mil 470 pesos en efectivo, más 80 porciones de crack y marihuana, durante un operativo realizado en esta ciudad.

El detenido fue identificado como Gabi Pierre, de 38 años, de nacionalidad haitiana y residente en esta ciudad de Hato Mayor.

«Al detenido se le ocupó 152 porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 61.5 gramos; 80 porciones de un material rocoso, que se cree es crack, con un peso de 22.4 gramos, y 42 porciones de un vegetal verde (marihuana), con peso aproximado de 35.8 gramos», dice el informe.

Durante la intervención, las autoridades también incautaron una cartera donde se encontraban las supuestas drogas, un radio de comunicación y un celular.

El imputado y las evidencias ocupadas fueron remitidos al Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.