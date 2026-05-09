Machetes, puñales y alcohol, incautan a estudiantes en escuelas Baní

Agentes de la Policía Nacional incautaron a estudiantes de Baní, en Peravia, machetes, puñales, alcohol y cigarrillos electrónicos, durante un operativo en distintas escuelas del municipio.
La Dirección Regional Sur Central de la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Escolar, informó que el operativo preventivo y de requisas se llevó a cabo con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes y del personal docente.
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Machetes
En los centros se recuperaron 149 cigarrillos electrónicos, 15 armas blancas tipo machete, seis armas blancas tipo sevillanas, cinco cuchillos, además de bebidas alcohólicas, tijeras y varias navajas tipo cúter.
En un comunicado, la Policía indicó que las acciones forman parte de las medidas preventivas e instrucciones implementadas por la Dirección Regional Sur Central y que están dirigidas a fortalecer la seguridad en los centros educativos y prevenir hechos que puedan poner en riesgo la integridad física de estudiantes, maestros y empleados administrativos.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar trabajando de la mano con la Policía Escolar, autoridades educativas y padres de familia, a fin de mantener ambientes seguros y adecuados para el desarrollo de la educación en la provincia Peravia.