Machetes, puñales y alcohol, incautan a estudiantes en escuelas Baní

Agentes de la Policía Nacional incautaron a estudiantes de Baní, en Peravia, machetes, puñales, alcohol y cigarrillos electrónicos, durante un operativo en distintas escuelas del municipio.

La Dirección Regional Sur Central de la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Escolar, informó que el operativo preventivo y de requisas se llevó a cabo con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes y del personal docente.

Machetes

En los centros se recuperaron 149 cigarrillos electrónicos, 15 armas blancas tipo machete, seis armas blancas tipo sevillanas, cinco cuchillos, además de bebidas alcohólicas, tijeras y varias navajas tipo cúter.

En un comunicado, la Policía indicó que las acciones forman parte de las medidas preventivas e instrucciones implementadas por la Dirección Regional Sur Central y que están dirigidas a fortalecer la seguridad en los centros educativos y prevenir hechos que puedan poner en riesgo la integridad física de estudiantes, maestros y empleados administrativos.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar trabajando de la mano con la Policía Escolar, autoridades educativas y padres de familia, a fin de mantener ambientes seguros y adecuados para el desarrollo de la educación en la provincia Peravia.