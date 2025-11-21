Los Alcarrizos.– Un hombre se encuentra bajo custodia policial tras ser acusado de herir de gravedad a su pareja sentimental con un arma blanca en el sector El Progreso.

La Policía Nacional confirmó la detención, aunque mantiene en reserva la identidad del presunto agresor.

La víctima, la señora María Victoria Frías, de 34 años, fue atendida en el hospital Dr. Vinicio Calventi. El informe médico detalla que presentó heridas cortopunzantes en zonas vitales como el abdomen y el costado, además de lesiones en los brazos.

El auxilio inicial provino del señor Eddy Ortiz, su suegro, quien la trasladó al centro médico. Cabe destacar que la señora Frías es madre de varios niños que requieren cuidados especiales.

La intervención policial se realizó gracias a un llamado de auxilio emitido tanto por la víctima como por los vecinos, permitiendo a los agentes detener al hombre en el domicilio donde ocurrió el violento incidente.