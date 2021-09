Apresan más de 15 en amplio operativo contra narco y lavado de activos

SANTO DOMINGO.- Más de 15 personas han sido detenidas durante un amplio operativo que realiza hoy la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas con allanamientos en Santiago, Santo Domingo y la región Este.

Se informó que los allanamientos y las detenciones están relacionadas con una operación contra el narcotráfico y el lavado de activo que estaba bajo investigaciones desde hace más de 7 meses.

En Santiago, a media mañana continuaban el operativo y los allanamientos en urbanizaciones, negocios y otros lugares de aquí por personal del Ministerio Público en una operación que es dirigida desde Santo Domingo por la Procuraduría General de la República y la DNCD.

El abogado Félix Portes dijo que fue llamado por un cliente que reside en una de las torres allanadas por las autoridades y que no identificó.

“El (cliente) me llamó me dijo que las autoridades llegaron aquí, que comenzaron a realizar allanamientos. En realidad no sabían cuál era el de él y que las cajas de seguridad (lockers) que pertenecen a cada piso abrieron la de él sin ser parte del allanamiento”, señaló Portes.

Agregó que estaba allí para asegurarse que cualquier pertenencia que las autoridades ocuparan se la devuelvan y analizar la orden de allanamiento.

Mientras que desde tempranas horas en la calle Jacinto de La Concha de la urbanización La Trinitaria donde allí frente a varias torres de apartamentos habían apostadas unidades del Comando Especial de Contra Terrorismo (UCET) del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional.

En esa urbanización las autoridades incursionaron con perros de la unidad K-9 a la torre Mediterráneo, pero no trascendió qué buscaban. Igual se encontraban en la torre Picasso.

Otro operativo donde se encontraban efectivos de la DNCD y del UCET fue montado en la calle 16 de Agosto en las proximidades del antiguo recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Una financiera ubicada en la avenida Estrella Sadhalá también fue allanada.

Mientras que en la avenida Francia próximo a Nibaje de esta ciudad, operativos similares con unidades especiales, se encontraba frente a un local comercial donde operan dos negocios, uno de ellos de préstamos los cuales mantenían las puertas cerradas hasta media mañana.