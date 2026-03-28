Santo Domingo.-Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público ejecutaron seis allanamientos y múltiples intervenciones en barrios del Distrito Nacional.

Durante las acciones, arrestaron a Luis Manuel Jiménez (Manolo), hijo del fenecido microtraficante Emilio Mesa Beltré (el Gringo), e incautaron dos armas de fuego y más de 6,000 gramos de cocaína, marihuana, éxtasis, tusi y otras sustancias controladas.

Durante la acción legal, las autoridades apresaron a cinco personas y ocuparon, en una de las habitaciones, una caja con siete paquetes de presumible marihuana, con un peso aproximado de 2,895 gramos; varias porciones del mismo vegetal, equivalentes a 165 gramos; una pistola marca Kel-Tec, calibre 9 mm, con su cargador con capacidad para 30 cápsulas; la suma de RD$24,600.00 pesos, un dólar, dos celulares, una balanza, una selladora al vacío, una máquina de contar dinero y 13 hookahs.

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Las unidades operativas, coordinadas por fiscales y de acuerdo con informes de inteligencia, realizaron un allanamiento en una vivienda sin número ubicada en la calle 37 del Ensanche Luperón.

En este lugar fue detenido Luis Manuel Jiménez (Manolo), señalado como uno de los principales cabecillas del tráfico de drogas en barrios de la parte alta de la capital e hijo del fenecido microtraficante Emilio Mesa Beltré (el Gringo).

En otros allanamientos ejecutados en los sectores Atala y Honduras, del Distrito Nacional, fueron arrestados Aldy Shamir Royer Frías (Aldin), Reymond Mijail Hernández Vega (El Menor), Ángel Gabriel Hernández Tejada y Kelson Israel Mota (Nariz).

Durante las intervenciones se confiscaron 1,855 gramos de presunta cocaína, 1,430 de marihuana, 255 de tusi, 7.0 gramos de molly, nueve pastillas de éxtasis, una pistola marca Stalker, calibre 32, con su cargador y varias cápsulas, 11 balanzas, tres selladoras, una trituradora, ocho celulares, un cuchillo, dinero en pesos y dólares, entre otras evidencias.

La detención de estos individuos, vinculados al microtráfico de drogas, es parte del reforzamiento de las labores operativas y de interdicción que encabeza la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), cuya misión es sacar las sustancias ilícitas de las calles y llevar más seguridad y tranquilidad a provincias de todo el territorio nacional.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para ser procesados por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.