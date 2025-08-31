Santo Domingo – En cumplimiento de su misión constitucional de proteger la soberanía nacional y garantizar la seguridad en los espacios marítimos y costeros, la Armada de República Dominicana (ARD) ha desplegado en las últimas semanas una serie de operativos simultáneos de interdicción marítima, control migratorio, combate al contrabando y vigilancia contra la pesca ilegal, logrando resultados significativos en diferentes puntos del litoral.

En un operativo realizado en las inmediaciones de la playa Los Coquitos, municipio Pepillo Salcedo, provincia Montecristi, miembros de la Capitanía de Puerto de Manzanillo recuperaron 22 cajas con 220,000 unidades de cigarrillos de contrabando: 160,000 de la marca Capital y 60,000 de la marca Jaisalmer.

La mercancía fue introducida al país de manera ilegal a bordo de una embarcación artesanal de origen haitiano, de aproximadamente 18 pies de eslora y color azul, cuyos tripulantes emprendieron la huida al detectar la presencia naval. La nave permanece bajo custodia, mientras que lo incautado fue entregado al Cuerpo Especializado de Control de Combustible y Comercio de Mercancías (CECCOM) para los fines correspondientes.

En otro operativo, miembros de la Armada destacados en el Destacamento de Playa Chiquita, provincia Azua, detuvieron a 18 nacionales haitianos indocumentados, todos de género masculino, incluyendo tres menores de edad. Los individuos fueron sorprendidos cuando intentaban evadir los dispositivos de control migratorio utilizando vías terrestres que conectan con las comunidades de Hatillo y Palmar de Ocoa.

De manera global, las operaciones reforzadas de la institución naval permitieron en las últimas semanas la detención de 65 nacionales haitianos en condición migratoria irregular, entre los cuales, hay 18 interceptados en alta mar por una lancha patrullera, 11 sorprendidos a bordo de dos embarcaciones artesanales realizando pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDNR) en aguas próximas a los Cayos Siete Hermanos, Montecristi.

Ademas, 4 detenidos en la playa Los Coquitos, Montecristi, en un intento de entrada irregular; 26 interceptados en Playa Chiquita, Azua, incluyendo 2 menores de edad, así, como 9 apresados en Cabeza de Toro, La Altagracia, durante investigaciones relacionadas con un intento de viaje ilegal hacia Puerto Rico.

Todos los detenidos fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines legales correspondientes.

La Armada de República Dominicana reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, el combate al contrabando, la protección de los recursos marinos y el fortalecimiento de los controles migratorios, mediante operaciones sostenidas y coordinadas en todo el litoral costero del país.