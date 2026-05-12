San Juan.– La Policía Nacional informó sobre el arresto de tres jóvenes señalados como presuntos integrantes de una red dedicada a la compra y venta ilegal de motores en la frontera de Elías Piña, al sur del país.

Los detenidos fueron identificados como Dalvin Enmanuel de León , de 26 años; Michael Brozabán Chávez , alias “Narapa”, de 24; y Daris Carlos Franco Tejeda , conocido como “Carlos Jesús”, de 21 años.

De acuerdo con el informe policial, los arrestos fueron realizados por agentes del Departamento de Recuperación de Vehículos Robados cuando los implicados intentaban retirar dos motocicletas marca Haojue, modelo Spress, color negro, que eran investigadas por las autoridades.

Las pesquisas establecieron que los detenidos formarían parte de una estructura criminal compuesta por al menos cinco personas, dedicada presuntamente a obtener motocicletas mediante financiamientos fraudulentos en distintas agencias comerciales.

Miembros de la

Policía Nacional junto a las motores ocupadas y los tres jóvenes arrestados durante el operativo contra una presunta red dedicada al tráfico ilegal de motores hacia la frontera de

Elías Piña .

Según la investigación, el grupo entregó entre RD$20,000 y RD$25,000 como inicial para adquirir los vehículos y utilizaba terceros para asumir los contratos de financiamiento, a quienes supuestamente pagaban alrededor de RD$10,000.

Posteriormente, las motocicletas fueron trasladadas hacia la zona fronteriza de Elías Piña, donde presuntamente fueron revendidas entre RD$80,000 y RD$100,000.

La Policía informó que tanto los detenidos como las motocicletas ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público para las multas legales correspondientes.