De acuerdo con los registros oficiales, los motores alcanzaron 3,926,157 unidades en el primer trimestre de este año, lo que indica una tasa de crecimiento de 9.4 % o 339,129 unidades adicionales a las reportadas en el mismo período de 2025, cuando sumaron 3,587,028 motores.

A pesar del caos que provocan los motores en las calles dominicanas, y en momentos en que el país debate una regulación eficiente de este medio de transporte, ya a marzo de 2026 ingresaron al parque vehicular 76,044 nuevas unidades, de acuerdo a datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), acelerando una tendencia que hoy desborda cualquier intento de control.

Esta cantidad representa un aumento de 42.6 %, equivalente a un incremento a absoluto de 22,735 unidades respecto a las 53,309 registradas por esa entidad en marzo de 2025. El fenómeno no es menor ni coyuntural. El crecimiento interanual confirma la magnitud del problema.

De acuerdo con los registros oficiales, los motores alcanzaron 3,926,157 unidades en el primer trimestre de este año, lo que indica una tasa de crecimiento de 9.4 % o 339,129 unidades adicionales a las reportadas en el mismo período de 2025, cuando sumaron 3,587,028 motores.

Puede leer: El caos en el Metro deja a motoconchos haciendo su agosto en abril; cobran hasta 400 pesos

A marzo de 2026, las más de tres millones consolidan las motocicletas como el segmento dominante con un 58.1% del total vehicular nacional. En términos simples: hay más motores en circulación que todos los demás vehículos juntos.

Ese predominio no solo es estadístico, sino estructural. Mientras automóviles, yipetas, vehículos de carga y transporte colectivo representan en conjunto el 41.9%, la motocicleta se ha convertido en el eje real de la movilidad —formal e informal— del país, con implicaciones directas en el tránsito, la seguridad vial y el orden urbano.

Se trata de una expansión que supera ampliamente el crecimiento poblacional y que evidencia una presión constante sobre calles, avenidas y sistemas de control.

Pero el dato más alarmante está en la velocidad de entrada. Durante el primer trimestre de 2025 se registraron 53,309 motocicletas nuevas; en el mismo período de 2026 la cifra subió a 76,044, un incremento de 42.6%. Es decir, no solo hay más motores, sino que están entrando mucho más rápido al sistema.

Problemas de los motores

El comportamiento mensual del trimestre de 2026 revela una tendencia ascendente: 22,536 unidades en enero, 24,279 en febrero y 29,229 en marzo, marcando un pico que sugiere una demanda en expansión, impulsada por la necesidad de movilidad económica, el motoconcho como sustento y una creciente facilidad de financiamiento, muchas veces al margen de controles rigurosos.

Dentro del total de vehículos de nuevo ingreso (107,640 unidades) a marzo de 2026, las motocicletas representaron el 70.6%, lo que confirma su rol como principal motor del crecimiento vehicular. La comparación es contundente: por cada yipeta que entra a las calles, ingresan aproximadamente cinco motocicletas.

Este desbalance tiene consecuencias visibles. La alta concentración de motores en zonas urbanas, especialmente en el Gran Santo Domingo, incrementa los niveles de congestión, eleva el riesgo de accidentes y dificulta la fiscalización. La motocicleta, por su naturaleza ágil y de bajo costo, evade con mayor facilidad los esquemas tradicionales de control del tránsito.

A esto se suma un elemento estructural: gran parte de este parque circula en la informalidad o bajo esquemas de financiamiento informal, lo que limita la capacidad del Estado para regular, fiscalizar y ordenar el sector de manera efectiva.

El reporte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) evidencia es realizadad. A enero de 2026 solo tenía registrado10,827 personas con licencia para conducir motocicletas. Es decir, solo el 0.3 % de la cantidad de unidades de motores del parque vehicular.

El crecimiento de más de 339 mil motocicletas en un año y el aumento del 42.6% en su ritmo de entrada trimestral no solo describen una tendencia de mercado, sino que plantean un desafío urgente de política pública: cómo contener, regular y reorganizar un sistema de movilidad que ya superó la capacidad de la infraestructura y de las instituciones encargadas de gestionarlo.