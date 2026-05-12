Los Diamondbacks tuvieron algunos comienzos decentes aquí y allá durante el primer mes de la temporada, pero los desastres comenzaron a sucederse con mayor regularidad.

PHOENIX.-Las bases por bolas se acumulaban, los jonrones salían volando del estadio y las carreras cruzaban el plato a toda velocidad. El manager de los Diamondbacks de Arizona, Torey Lovullo, ya había visto suficiente.

Un entrenador que prefiere las reuniones individuales con sus jugadores convocó a toda la rotación titular de Arizona a su oficina para una conversación unilateral.

Escuchar lo que les dijo su entrenador básicamente, lanzar strikes era algo que los abridores ya sabían, pero el mensaje reforzado dio inicio a la mejor racha de la rotación de los Diamondbacks en nueve años.

“Ese era su mensaje, simplemente para recordarnos que somos muy buenos y que lo que estamos viviendo ahora mismo no define quiénes somos”, dijo Merrill Kelly, lanzador derecho de Arizona.

Fue feo.

Los Diamondbacks tuvieron algunos comienzos decentes aquí y allá durante el primer mes de la temporada, pero los desastres comenzaron a sucederse con mayor regularidad.

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En lugar de lanzar strikes y dejar que los bateadores pusieran la pelota en juego, los Diamondbacks estaban siendo demasiado precisos con sus lanzamientos o intentando conseguir ponches. Los boletos comenzaron a acumularse y con ellos llegaron entradas desastrosas, muchas entradas desastrosas.

En los primeros 33 juegos de la temporada, los abridores de Arizona tuvieron la peor efectividad en el béisbol con 5.42, mientras que los Diamondbacks cayeron 4 1/2 juegos del primer lugar en la División Oeste de la Liga Nacional apenas un mes después del inicio de la temporada.

Lovullo tomó la inusual decisión de reunirse con todos sus lanzadores abridores durante la serie del 1 al 3 de mayo contra los Cubs, y los resultados, independientemente de si él tuvo algo que ver o no, han sido impresionantes.

Con la brillante actuación de Michael Soroka contra Texas el lunes por la noche, los abridores de Arizona acumulan siete aperturas consecutivas de al menos seis entradas, la racha activa más larga en las Grandes Ligas y la mejor de los Diamondbacks desde 2017.

Actualmente, suman cuatro aperturas consecutivas de al menos seis entradas con una o menos carreras y cuatro o menos hits por quinta vez en la historia de la franquicia, la primera desde 2019.

“Probablemente tuve un 1% de influencia en eso”, dijo Lovullo. “Simplemente creé conciencia, les dije lo que estaba viendo, que salieran y lo revirtieran. Que encontraran la manera de lanzar durante todo el partido, ejecutar bien y poner la pelota en juego. Dije lo que dije y estoy orgulloso de cómo se han esforzado”.

Ha sido una racha impresionante.

Eduardo Rodríguez, el lanzador más consistente de Arizona, comenzó su racha permitiendo solo dos hits en siete entradas sin carreras en la victoria sobre los Piratas el 5 de mayo. El zurdo lo confirmó el domingo limitando a los Mets a una carrera y cuatro hits en 8 1/3 entradas, la mejor actuación de su carrera .

Soroka perdió un duelo de lanzadores por 1-0 contra Paul Skenes de Pittsburgh a pesar de permitir una carrera en 6 1/3 entradas, pero venció a los Rangers por 1-0 el lunes por la noche al permitir tres sencillos en 6 1/3 entradas sin carreras.

Tras las aperturas de seis entradas de Zac Gallen y Ryne Nelson, Kelly tuvo su mejor actuación de la temporada contra los Mets el sábado .

Con algunos ajustes en su mecánica, el lanzador diestro permitió una carrera y tres hits en siete entradas, después de haber permitido 19 carreras limpias en 13 2/3 entradas en sus tres aperturas anteriores. La impresionante actuación de Kelly dio inicio a la actual racha de tres victorias consecutivas de Arizona y le valió abrazos y felicitaciones en el banquillo al finalizar su jornada.

“Es una sensación agridulce; te sientes como el chico que por fin aprobó el examen”, dijo Kelly. “Te sientes como el chico que siempre sacaba malas notas y por fin sacó un sobresaliente. Se siente mucho mejor salir del montículo sabiendo que le diste a tu equipo la oportunidad de ganar”.

Por . OHN MARSHALL