Arabia Saudí, Emiratos y Kuwait dicen que han interceptado ataques lanzados por Irán

Redacción internacional. — Las autoridades de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait informaron este miércoles que han interceptado ataques con drones y misiles procedentes de Irán.

El ministerio saudí de Defensa indicó en varias publicaciones en la red social X que una oleada ofensiva afectó instalaciones de petróleo, una base militar y otras localizaciones del país.

«Seis misiles balísticos lanzados hacia la base aérea Príncipe Sultán fueron interceptados y destruidos», señaló el ministerio, agregando que también se detectaron ataques con drones contra el campo petrolífero de Shaybah y la región de Al-Kharj, entre otros objetivos.

Respuesta de Emiratos Árabes Unidos

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos informó que sus sistemas de defensa «están respondiendo a una amenaza de misiles», según comunicó la **Autoridad Nacional de Gestión de Crisis y Desastres de Emergencia» en X.

El Ministerio de Defensa explicó que los ruidos detectados en distintas zonas se deben a la intercepción de misiles balísticos y la acción de aviones de combate contra drones y otros vehículos aéreos, confirmando que los ataques provienen de Irán.

Intervención del Ejército de Kuwait

El Ejército de Kuwait detalló que sus sistemas de defensa aérea detectaron cinco drones hostiles que ingresaron al espacio aéreo del país.

«Cuatro fueron atacados y destruidos, y uno se estrelló fuera de la zona de amenaza», indicó en un comunicado oficial.

Estos ataques coinciden con el anuncio de la Guardia Revolucionaria de Irán, realizado en la madrugada del miércoles, sobre una nueva oleada de ataques dirigidos a Israel, bases estadounidenses en Irak y fuerzas navales de Washington, aumentando la tensión en la región del Oriente Medio.

El Oriente Medio ha sido históricamente una región de alta tensión geopolítica, especialmente en relación con Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Los conflictos suelen centrarse en disputas territoriales, influencia regional y la protección de infraestructuras estratégicas, como bases militares y instalaciones petroleras.

En los últimos años, Irán ha desarrollado capacidades de drones y misiles balísticos que han sido utilizados en conflictos indirectos para proyectar poder y presión sobre países vecinos y sobre intereses estadounidenses y aliados en la región.

Estas acciones se enmarcan dentro de la estrategia de su Guardia Revolucionaria, que busca afectar infraestructuras críticas y demostrar capacidad militar sin desencadenar enfrentamientos directos a gran escala.