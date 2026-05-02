La República Dominicana buscará mantener su hegemonía en el tenis de la región durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Encabezados por la rama masculina la cual se ha apoderado de la medalla de oro en las últimas cinco ediciones del torneo en la cita multideportiva (Cartagena 2006, Mayagüez 2010, Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023). Previo a eso ya se había adjudicado tres metales dorados (Santiago 1986, México 1990 y Ponce 1993).

Persio Maldonado, presidente de la Federación Dominicana de Tenis, reconoce que el compromiso existente para Santo Domingo 2026 será muy retador, a raíz de los resultados obtenidos previamente tanto en femenino como en las modalidades de dobles, mixtos y nación.

Nick Hardt, ganador de la medalla de oro en tenis de los Juegos San Salvador 2023.

“Esta competencia siempre se nos hace demandante, sobre todo por el precedente de ser dominantes en los últimos eventos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, manifestó Maldonado a El Nacional. Puedes leer: Nick Hardt Se hace de primer título Challenger

Señala que el tenis en la región ha mejorado y que han surgido nuevos jugadores con gran talento, lo que obligará a los locales a asumir el reto con mayor seriedad. Aun así, sostiene que existe optimismo de subir al podio en las diferentes modalidades.

Entre los nombres que podrían integrar la selección nacional de tenis para Santo Domingo 2026, Maldonado menciona a Nick Hardt, campeón en San Salvador 2023; Roberto Cid, ganador de la plata de la pasada edición; así como Peter Bertran, Ana Zamburek, María Fedotova, Juliany de la Cruz, entre otros que están por definirse.

“Muchas de nuestras raquetas son parte de esas historias de progreso y creo que hay un buen estado de ánimo para tener un gran desempeño”, indicó.

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Como presidente de la Confederación de Tenis de Centroamérica y del Caribe, Maldonado sabe que ese dominio pudiera estar en juego, ya que al país vendrán tenistas de alto nivel del área. Explicó que, aunque no todos cuentan con posiciones destacadas en el ranking profesional (ATP y WTA), muchos han tenido buen desempeño en los circuitos universitarios de Estados Unidos, lo que los convierte en rivales de cuidado.

Roberto Cid, ganador de la medalla de plata en tenis de los Juegos San Salvador 2023.

“Estamos seguros de que habrá muy buena competencia de tenis aquí”, resaltó Maldonado. “Esperamos muy buenos resultados para nuestro país, como en ocasiones anteriores”.

Desde la década del 70, el tenis ha sido una de las disciplinas deportivas que siempre ha hecho sus aportes al medallero de República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y por el dominio que ha tejido en las últimas ediciones, se espera que para esta cita centenaria no sea la excepción.