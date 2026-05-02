La Romana. – No importó el idioma ni la distancia recorrida, en Altos de Chavón, miles de fanáticos de diversas nacionales abarrotaron el histórico espacio, con un mismo propósito, cantar a todo pulmón cada tema de Maroon 5.

La banda estadounidense se presentó anoche con todos sus éxitos en La Romana, en una jornada que inició a las 8 de la noche, con las mezclas del DJ Mr. Mailbox, quien animó a los presentes con una excelente selección de musical.

Eran las 9:30 p.m., cuando la agrupación encabezada por Adam Levine hizo su entrada al escenario, en medio de los gritos ensordecedores del público y los acordes del tema “Harder”.

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A esta, le siguieron los temas “Lucky Strike”, “This Love” y “Stereo Hearts”, las cuales fueron cantadas de principio a fin por los presentes, quienes se mantuvieron de pie durante toda la noche, disfrutando de la descarga musical.

Levine se mostró cercano con el público, interactuando con ellos e invitándolos a disfrutar de cada canción.

Los ganadores de nueve Premios Grammy, agotaron un repertorio de casi dos horas, que incluyó esperados éxitos como. “Girls like you”, “One More Night”, “Misery”, “Memories”, “Maps”, “Love Somebody”, “Don’t Wanna Know”, “Sunday Morning” y “Moves Like Jagger”.

El concierto que estuvo bajo la producción de SD Concerts, culminó con una de las canciones más esperadas de la noche “Sugar”, desatando la euforia entre los presentes.