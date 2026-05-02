MADRID (AP) — La ucraniana Marta Kostyuk derrotó a la rusa Mirra Andreeva por 7-5 y 6-3 para ganar el título del Abierto de Madrid el sábado.

Las dos jugadoras, cuyos países están en guerra desde la invasión rusa en 2022 , no se dieron la mano en la red después del partido ni posaron juntas en la ceremonia de entrega de premios.

Kostyuk, número 23 del ranking, se desplomó sobre la cancha de arcilla y se cubrió el rostro con las manos tras convertir el punto de partido cuando el último golpe de Andreeva se fue largo. Tras levantarse, realizó una acrobacia con voltereta hacia atrás mientras el público la ovacionaba. Andreeva, por su parte, se dejó caer en su asiento junto a la cancha y lloró desconsoladamente envuelta en una toalla.

Marta Kostyuk cubre su rostro con arcilla tras el triunfo

Kostyuk concluyó su discurso de victoria con las palabras: «Gloria a Dios y gloria a Ucrania».

Esta victoria supone el tercer título WTA para Kostyuk, pero el segundo en otros tantos torneos, tras su triunfo en Rouen el pasado fin de semana.

Te puede interesar: Tenista de 15 años pasa tercera ronda

Andreeva, octava en el ranking y que cumplió 19 años el miércoles, felicitó a Koystuk cuando se dirigió al público tras recibir su trofeo de subcampeona.

“Quisiera felicitar a Marta y a su equipo por la victoria de hoy y por su temporada”, dijo Andreeva, mientras Kostyuk aplaudía. “Han ganado dos torneos seguidos, así que ¡felicidades!”.

Kostyuk derrotó a Jessica Pegula, quinta en el ranking, y a Linda Noskova, decimotercera en el mismo, en su camino a la final, la primera de su carrera en un torneo WTA 1000.

Frente a Andreeva, que disputaba su tercera final de un torneo WTA 1000, Kostyuk convirtió sus cuatro oportunidades de quiebre y salvó cuatro de las seis oportunidades de quiebre de su oponente.

“Es increíble estar aquí ahora mismo”, dijo Kostyuk. “Hasta el año pasado tenía un récord de 2-7 en Madrid y nunca pensé que levantaría el título aquí. Desde luego, no fue mi torneo favorito, pero gracias al público por apoyarme”.

El domingo, Jannik Sinner, número uno del mundo , se enfrentará a Alexander Zverev, número 3, en la final masculina .