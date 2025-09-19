Santo Domingo. – Argenis Santana Herrera (Argenis Kodigo) se entregó este viernes ante el Ministerio Público en la Fiscalía de Santo Domingo Este, donde fue arrestado en cumplimiento de una orden judicial por su presunta vinculación a una red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada esta semana junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La entrega de Santana Herrera se produjo ante la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec).

También te puede interesar:

En el operativo del pasado lunes, cuando se ejecutó el desmantelamiento de la red criminal, también fueron arrestados Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y Suleica Herrera Geraldo, bajo órdenes judiciales.

Puede leer: Alerta de búsqueda: Argenis Kódigo, fugitivo acusado de narcotráfico y lavado de activos

Argenis Kodigo se entregó tras ser vinculado a red de narcotráfico y lavado de activos

La operación estuvo a cargo de 21 fiscales de la Fiscalía de Santo Domingo Este, apoyados por 150 agentes de la DNCD y efectivos de la Armada, quienes realizaron 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní (provincia Peravia).

Durante los operativos se incautaron bienes y propiedades, entre ellos: dos casas, cuatro apartamentos, una villa, una farmacia, armas de fuego, dos discotecas, vehículos, una embarcación de recreo, un dron, un teléfono satelital, cinco Jet Ski, prendas, dinero en pesos y dólares, así como documentos y equipos electrónicos vinculados a la investigación.

Las discotecas ocupadas son Kodigo VIP, en Santo Domingo Este, y Flow Room, en el Distrito Nacional.

Las autoridades indicaron que el caso es el resultado de una amplia labor de inteligencia y seguimiento, y confirmaron que las investigaciones continúan.