Armada Dominicana moderniza sus capacidades operativas con nuevo guardacostas

Santo Domingo.- La Armada de la República Dominicana amplió sus capacidades operativas con la incorporación del guardacostas “ARCTURUS” GC-114, de la clase Defiant 85 (Near Coastal Patrol Vessel NCPV), adquirido mediante el programa de Venta Militar Extranjera (FMS) del Gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA).

La adquisición se realizó bajo un acuerdo de compra-donación, en el que el Estado dominicano aportó el 30% del costo total, mientras que el 70% fue financiado por Estados Unidos, reafirmando la cooperación bilateral para enfrentar amenazas comunes en la región. La ceremonia de recepción tuvo lugar en el Puerto de Sans Soucí, con la presencia de autoridades dominicanas y estadounidenses.

El guardacostas “ARCTURUS” fortalecerá la vigilancia marítima y el control en las aguas jurisdiccionales del país, mejorando la capacidad de respuesta ante la pesca ilegal, el narcotráfico, la migración irregular, el crimen organizado y las operaciones de búsqueda y rescate.

Construido en el astillero Metal Shark Boats, en Luisiana, EE.UU., el ARCTURUS mide 87 pies de eslora, tiene casco de aluminio con mamparos estancos, dos motores Caterpillar C32 con una velocidad máxima de 26 nudos, capacidad para 22 tripulantes y está equipado con un bote inflable rígido para misiones de interdicción. Además, puede instalar entre tres y cinco ametralladoras medianas o pesadas.