Barahona.- Agentes del Departamento de Inteligencia (DINTEL), en coordinación con miembros adscritos a esta Dirección Regional Sur, lograron arrestar a un hombre que era activamente buscado mediante orden judicial por su presunta implicación en un homicidio ocurrido en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

El detenido es Richy Alberto Hernández, de 22 años, residente en el Distrito Nacional, Santo Domingo. Su arresto se produjo mientras se desplazaba a bordo de un vehículo por la avenida principal del municipio de Jaquimeyes, provincia Barahona.

Según el informe preliminar, Hernández es señalado como el presunto responsable de la muerte de Luis Gustavo D’Aza, alias “Nini”, en un hecho ocurrido el 26 de agosto de 2025, en las inmediaciones del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.

El detenido fue trasladado bajo custodia a la jurisdicción correspondiente, donde enfrentará los procesos legales establecidos por la ley.