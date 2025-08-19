SANTO DOMINGO.- Un hombre condenado a 30 años de prisión por un triple homicidio se fugó ayer mientras era trasladado bajo custodia policial para cumplir el proceso judicial correspondiente en la provincia de Azua.

El prófugo fue identificado como Jeison Alexis Moreno, alias “Copita”, de 42 años, quien en noviembre de 2020 asesinó a tres personas, entre ellas una pareja de esposos: Virgen Ramírez, de 38 años, y Tony Encarnación, cuyos cuerpos fueron encontrados frente a su residencia en el distrito municipal Los Jovillos, Azua.

Tras la fuga, la Policía Nacional activó un operativo de búsqueda y calificó a “Copita” como un delincuente altamente peligroso.

Antecedentes

Moreno había sido capturado en el 2024 por agentes de la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM) en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), cuando intentaba salir del país pese a tener tres órdenes de arresto en su contra.

Llamado a la ciudadanía

La institución del orden exhortó a la población a colaborar con las autoridades aportando cualquier información que facilite su captura, y aseguró que todas las denuncias serán tratadas con estricta confidencialidad.