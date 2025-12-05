Arrestan a hombre por amenazas contra Abinader

Santo Domingo.- Autoridades arrestaron a Mercedes Rodríguez Hector Julio, quien se identifica como “ex raso”, tras la difusión de un mensaje en el que habría expresado su intención de atentar contra la vida del presidente Luis Abinader y sus hijas.

El Ministerio Público confirmó que, luego de analizar el contenido del video, se otorgó una calificación jurídica provisional por los delitos de ofensa al jefe de Estado y amenaza agravada, contemplados en los artículos 86 y 307 del Código Penal Dominicano.

La institución explicó que el caso permanece en investigación para establecer la veracidad de la amenaza, así como las condiciones en las que fue emitida.

Asimismo, aseguró que se implementarán las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad del mandatario mientras avanza el proceso legal.

Ministerio Público advierte sanciones

Las autoridades recordaron que la emisión de amenazas contra funcionarios públicos constituye un delito y será perseguida con rigor, reiterando su política de tolerancia cero ante expresiones que pongan en riesgo la integridad de las autoridades.