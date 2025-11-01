Arrestan a mujer que habría incendiado a su pareja en Higüey

Higüey, La Altagracia. – La Policía Nacional arrestó este sábado a la mujer acusada de haber incendiado a su pareja en el sector Villa Cerro, municipio de Higüey.

Según las primeras informaciones, Yoselin Ávila Carpio, habría utilizado gasolina para prender fuego a Ricardo Mojica en horas de la madrugada. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado los motivos que habrían llevado a la mujer a cometer este acto contra su compañero.

La víctima sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en más del 70 % de su cuerpo, por lo que fue trasladado de emergencia a un centro de salud, donde recibe atención médica especializada.

Las autoridades continúan investigando el caso para determinar las circunstancias que rodearon el incidente y las posibles responsabilidades legales de la acusada.