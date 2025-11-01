SANTO DOMINGO.- El director general de Informa­ción y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, arremetió contra la decisión del Consejo Nacio­nal de Seguridad Social (CNSS) que aprobó un aumento salarial del 50 por ciento para los mé­dicos del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), co­rrespondiente a las consultas ambulatorias pagadas por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

Báez calificó de “insólito” que el CNSS haya aprobado el incre­mento sin establecer controles sobre los cobros adicionales que realizan los médicos a los pa­cientes, y denunció que la me­dida fue decidida por un conse­jo compuesto en su mayoría por los mismos beneficiarios del au­mento.

“Adivinen… El Consejo de la Se­guridad Social: compuesto por los mismos médicos. Se acaban de aumentar el pago por con­sultas que le cobran a las ARS”, escribió en la red social X (antes Twitter).

Debate sobre transparencia y equidad surge tras la decisión del CNSS y la respuesta de la DIDA

La medida, aprobada mediante la resolución 624-02 del CNSS, eleva el pago de las consultas de 500 a 750 pesos a partir del primero de noviembre. El pre­sidente del Colegio Médico Do­minicano (CMD), Waldo Ariel Suero, celebró la decisión, al destacar que representa una conquista histórica para los pro­fesionales de la salud que duran­te años han reclamado mejores tarifas por parte de las asegura­doras.

Sin embargo, Báez advirtió que el verdadero impacto del au­mento recaerá sobre los afi­liados del sistema, quienes se­guirán pagando de su bolsillo sumas exorbitantes en las con­sultas privadas.

“Cualquier especialista te co­bra tres mil pesos y nada pasa”, expresó el titular de la DIDA, al tiempo que rec lamó del Con­greso Nacional intervenir para frenar los abusos dentro del sis­tema.

“El Congreso debe urgente pa­rar estos abusos modificando la ley. El Consejo no puede seguir auto aprobándose beneficios y dejar los afiliados desampara­dos”, dijo Báez, tras recordar que la misión de la seguridad social es proteger al ciudadano, no beneficiar a sectores privile­giados.

La reacción de Báez ha genera­do un amplio debate público so­bre la transparencia y equidad en las decisiones del CNSS, en un contexto donde los usuarios denuncian altos costos, cobros indebidos y falta de regulación en los servicios médicos.