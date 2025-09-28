Arrestan en Los Alcarrizos a joven que amenazó al periodista Ramón Tolentino en un video viral

Los Alcarrizos.— La Policía informó que arrestó ayer en el barrio La Piña a un joven que publicó en redes sociales un video en el que amenazaba de muerte y profería insultos contra el periodista Ramón Tolentino.

El detenido fue identificado por el director regional SDO, general Eduardo A. Escalante Alcántara, como Leonardo Mota Soriano, de 19 años y residente en la calle Padre Billini, en La Piña.

Según el informe policial, el video se hizo viral después de que Mota Soriano, en un tono desafiante, afirmara “vender drogas y estar armado” mientras lanzaba amenazas e insultos contra el comunicador. Tras la difusión del material, el general Escalante Alcántara ordenó la localización y captura del joven, que fue detenido cerca de su domicilio.

Al ser presentado, el padre del detenido, Gregorio Mota Espino, declaró que su hijo recibe tratamiento médico desde los cinco años por problemas de salud mental. Las autoridades indicaron que esa versión será puesta en conocimiento del Ministerio Público, que decidirá las medidas a seguir.

El caso permanece bajo investigación y el detenido será puesto a disposición de la justicia.