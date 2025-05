Arrestan en Puerto Plata presunto detective Ángel Martínez

SANTO DOMINGO.- Fue arrestado en detective Ángel Martínez en Puerto Plata contra quien hay órdenes de arresto.

El turista llegó al país en un crucero por Puerto Plata y después de varias horas desplazándose en la zona cuando retornaba a la embarcación fue arrestado, por miembros de la Policía

Martínez está acusado de difamación y extorsión, cuando bajo del barco publicó un video en las redes sociales diciendo que estaba en Santo Domingo y no me pasa nada, pero no se informó las razones del arresto.

Transcendió que el supuesto detective será trasladado en las próximas horas a Santo Domingo.