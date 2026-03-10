Los Alcarrizos.— El cadáver de un joven de 21 años fue hallado a orillas del río Lebrón, en el sector La Piña, con múltiples heridas de arma blanca y de fuego, en un hecho que las autoridades investigan como parte de una presunta venganza.

La víctima fue identificada como Cristopher Ángel Espinal Arias, conocido como “Kiko”. De acuerdo con el médico legista, el cuerpo presentaba varias heridas de arma blanca, principalmente en el cuello y otras partes del cuerpo.

Según relató su madre, Mireya Arias Salazar, el pasado jueves, alrededor de las 9:00 de la noche, un hombre identificado solo como Esteban acudió a su vivienda para informarle que su hijo había sido asesinado y que su cadáver estaba enterrado en Los Solares de Pedro Brand.

Las investigaciones preliminares indican que Kiko y un menor de 16 años, habrían sido secuestrados y atacados por varios individuos tras acudir a un encuentro en Los Solares de Pedro Brand, donde supuestamente se realizaría la compra de una pistola ilegal.

En el lugar se encontraban Carlos Yefry Medina Paniagua, alias “Yefry” o “El Poli”, y José Daniel de la Cruz Valdez, alias “Daniel” o “Danielito”, quienes presuntamente atacaron con armas blancas al menor.

El adolescente logró sobrevivir al lanzarse por una cañada para escapar de sus agresores y pedir ayuda. Posteriormente fue auxiliado por agentes de la Policía Preventiva y personal del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, quienes lo trasladaron al hospital Vinicio Calventi, donde recibió atenciones médicas.

De acuerdo con los investigadores del Departamento de Homicidios de Las Caobas y de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), el crimen estaría vinculado a una venganza, ya que el hoy occiso habría herido de bala a Carlos Yefry Medina Paniagua durante una riña ocurrida el 8 de diciembre de 2025.

La Policía Nacional informó que mantiene un operativo de búsqueda para capturar a los implicados y someterlos a la justicia.