Wilson Camacho,

Director de Persecución del MP

Su palabra se diluye con el paso del tiempo al no presentar los nuevos imputados en el caso Senasa que tanto él como la procuradora Yeni Berenice Reynoso habían anunciado. No sería la primera ocasión que se queda en el aire el anuncio de sometimientos adicionales en escándalos de corrupción. Pasó con el caso Antipulpo.

El presidente del Senado dominicano, Ricardo de los Santos. / Archivo.

Ricardo de los Santos,

Presidente del Senado

Son tantas las veces que se ha repetido que el Congreso prioriza las decisiones del Tribunal Constitucional, que lo mejor es que se actúe y no que se diga. Aunque cada reiteración, como la que acaba de hacer, represente un compromiso. Hay que reconocer que el atraso, en honor a la verdad, viene desde tiempos bien atrás.

Ulises Rodríguez,

Alcalde de Santiago

En estos días en que la basura ha agravado el drama del drenaje cobra relevancia su iniciativa para persuadir a la población de no lanzar desperdicios en las calles. La jornada, que denominó “fruta novela”, parece simplona, pero los montones de basura arrastrados por las aguas indican que es necesaria.