SANTO DOMINGO.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a 26 las provincias en alerta debido a las lluvias que afectan el país, las cuales están acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento, posibles deslizamientos de tierra e incluso caída ocasional de granizo.

De estas 26 demarcaciones, 13 provincias y el Distrito Nacional se encuentran en alerta amarilla, mientras que 12 permanecen en alerta verde.

“El INDOMET y el INDRHI establecen que para este jueves una masa de aire con alto contenido de humedad, influenciada por el viento y los efectos de una vaguada, provocará incrementos nubosos significativos, acompañados de aguaceros moderados a fuertes, que serán más intensos después del mediodía, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento, deslizamientos de tierra en ocasiones e incluso posibles granizos”, precisa el informe.

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Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, La Romana, El Seibo, Hato Mayor y La Vega.

En alerta verde se encuentran: María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Hermanas Mirabal, Samaná, Espaillat, Sánchez Ramírez, Valverde, Monte Cristi, San Juan, Independencia y Elías Piña.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Asimismo, en la costa atlántica, el INDOMET exhorta a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a vientos anormales y oleaje peligroso. En la costa caribeña, las condiciones permanecen sin restricciones.