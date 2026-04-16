Primero vidas, después preguntas

El Gobierno se afianza al declarar que la prioridad ahora es salvar vidas y propiedades, no discusiones. ¿Qué les parece?

El colapso del puente sobre el río Camú plantea la intensidad de los aguaceros o la frágil que ya estaba la estructura. ¿O no es así?

No es por nada, pero la atmósfera ha estado tan caliente que ni los aguaceros de estos días la han enfriado. ¿Se han dado cuenta?

La oposición rechazó la reforma en la composición de los jueces del Tribunal Constitucional que planteó su presidente. ¿Algún temor?

Hacía tiempo que no oían denuncias sobre el incremento de los precios del ajo. Su aroma ha vuelto a condimentar el ambiente.

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Después de desplomarse en febrero, las remesas repuntaron en marzo. El turismo, para más, sigue viento en popa. Buenas noticias.

Hablando de todo. ¿Se acuerda alguien de la reforma laboral? Después de tanto ruido es suspicaz el silencio que rodea el proyecto.

Si el proceso contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez se extingue ¿de quién sería la responsabilidad? Seguro que nuestra no será.