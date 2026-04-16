La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aporta un controversial ingrediente al drama de la enseñanza con el miedo que dicen sentir maestros a la rebeldía estudiantil. Esa violencia, que no se puede negar y con la que no se ha sabido lidiar, denota las deficiencias del sistema de enseñanza.

Antes de decantarse en explicaciones, la impotencia también refleja, cierto o no, que los centros educativos carecen de normativas para afrontar las malas conductas de los estudiantes.

Establecido está que la familia, el entorno y hasta la misma sociedad inciden en el comportamiento de los alumnos. Pero es una realidad a la que el maestro, en lugar de rehuirle, tiene que buscar la manera de afrontar con los recursos de que dispone.

Si la autoridad se ha perdido en los planteles sería irresponsable atribuir la causa a los alumnos, como si fueran los amos y señores de los centros.

Los profesores, a pesar del malestar que supone la sobrepoblación, no deben ni por asomo citar la indisciplina como causa del bajo rendimiento en la enseñanza. Pero el caso y sus implicaciones son para que tanto el Ministerio de Educación como la propia ADP tomen nota.