El expresidente Leonel Fernández, un político que ha priorizado el diálogo entre las principales alternativas para dirimir conflictos, valoró el consenso que promueve el Gobierno para enfrentar el alza del petróleo y la crisis derivada de la guerra en Medio Oriente.

No solo recibió a la comisión oficial con la debida cortesía, sino que recomendó a las autoridades no castigar al pueblo con las medidas que se adopten y preservar la estabilidad social y económica del país.

El presidente y candidato de la Fuerza del Pueblo no dejó de reconocer que difiere del Gobierno en la visión de la crisis, pero como político sensato entiende que el momento no es para confrontación, sino para unificar criterios frente a una realidad que está por encima de las diferencias particulares.

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Las observaciones y el comportamiento de Fernández son un gesto digno de ponderarse.