Caleta, La Romana. – El ministro de Turismo, David Collado, encabezó este jueves la inauguración del remozado muelle del distrito municipal de Caleta, una obra con una inversión de RD$34.455.380 que busca potenciar el turismo marítimo y las actividades de excursiones en la zona.

El nuevo muelle permitirá el atraque de embarcaciones menores y catamaranes, beneficiando a operadores turísticos que realizan excursiones a Isla Catalina y dinamizando la economía local. La estructura tiene 30.92 metros de longitud por 3 metros de ancho, con pasarela, barandas y luminarias, así como secciones perpendiculares para el atraque de hasta 8 catamaranes o 11 botes tipo yolas, revestida con madera de pino tratado americano.

Durante su intervención, Collado resaltó que la obra se enmarca dentro de la transformación urbanística de Caleta, junto con el nuevo malecón y bulevar, y destacó el impacto económico y turístico de estos proyectos para la comunidad y sus visitantes.

Quizas te interese: Gobierno anuncia inversión de RD$2,000 millones en infraestructuras deportivas durante el Día Nacional de los Clubes

El exdiputado Vinicio Castillo Semán, en representación de la comunidad, agradeció al ministro por la obra y reconoció la importancia del proyecto para el desarrollo económico y social de Caleta.

Asimismo, la actividad contó con la presencia de la gobernadora provincial, Ivelisse Méndez, el alcalde de Caleta, Tury Reyes, y el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez. Durante el acto, la Junta Distrital entregó una placa de reconocimiento a Collado por su compromiso con el desarrollo turístico del país.

El proyecto incluyó además la construcción de una pasarela tipo sendero de 32 metros de longitud por 2 metros de ancho, iluminación a lo largo de la estructura y trabajos de dragado de la zona de playa, con la extracción de 355 metros cúbicos de arena utilizable.

La inauguración contó con la participación de autoridades municipales y provinciales, pescadores, comerciantes y representantes de asociaciones comunitarias, consolidando así un paso significativo hacia la revitalización del turismo y la economía local en Caleta.