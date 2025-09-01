Asociación de Industrias entregará galardones 2025

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) informó que los ganadores de los Galardones Industriales correspondientes al 2025, son Bepensa Dominicana como Industria Dominicana; Pro Consumidor por la Labor Institucional en Apoyo al Sector Industrial y Félix García Castellanos recibirá el Galardón al Mérito Industrial.

Los galardones de la AIRD serán entregados el jueves 6 de noviembre a las 8.30 a.m., en el Garden Tent, hotel Embajador.

Para este reconocimiento los miembros del jurado conocieron las ternas presentadas por el Comité Ejecutivo de la AIRD, a partir de las nominaciones realizadas por todos los socios del gremio, escogiendo las que consideraron merecedoras en esta edición de acuerdo con los criterios establecidos en los reglamentos correspondientes.

Los ganadores de esta edición de los Galardones Industriales fueron anunciados por Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.

Pujols señaló que Félix García Castellanos fue escogido para el Galardón al Mérito Industrial por su destacada trayectoria y méritos en el sector industrial dominicano, incluyendo sus años de actividad en el sector, su firme compromiso gremial, su influencia en decisiones nacionales y regionales y sus aportes a la dinámica de construcción de soluciones para el sector industrial.

El Galardón a la Labor Institucional en Apoyo al Sector Industrial fue otorgado a Pro Consumidor por su contribución al desarrollo e implementación de políticas e iniciativas que favorecen la defensa del consumidor nacional, como son sus aportes a la erradicación del comercio ilícito en el país y el impulso para el cumplimiento de las normativas establecidas para la correcta comercialización de productos y servicios en beneficio de los consumidores y usuarios de servicios.

El vicepresidente ejecutivo de la AIRD también informó que el Consejo Nacional otorgó a Bepensa Dominicana el Galardón a la Industria Dominicana, tomando en cuenta criterios como tiempo de operaciones; posicionamiento en el mercado nacional; preferencia del consumidor de sus productos; comportamiento de la empresa frente a sus empleados; innovación; responsabilidad social de la empresa; estándares de calidad y buenas prácticas.

Los galardones fueron creados en el año 2014. Desde entonces, han sido otorgados anualmente siendo una de sus principales actividades.