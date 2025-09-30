Santo Domingo.– Una aeronave Embraer 190, operada por la aerolínea Sky High, realizó este martes a las 5:20 de la tarde un aterrizaje de emergencia exitoso en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) sin que se registraran víctimas ni heridos.

De acuerdo con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), el avión no formaba parte de la programación comercial de la aerolínea y se encontraba realizando un vuelo de prueba con siete ocupantes a bordo, cuando presentó una falla técnica en el tren de aterrizaje delantero.

El aeropuerto activó de inmediato sus equipos de emergencia y aplicó los protocolos establecidos, logrando que la maniobra concluyera sin incidentes mayores.

Aerodom informó que las operaciones aéreas continúan desarrollándose con total normalidad, ya que se está utilizando la pista alterna 18-36.

La empresa precisó que esta será la única declaración oficial sobre el hecho y que cualquier información adicional será ofrecida por las autoridades competentes.