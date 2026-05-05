Un conductor llena el tanque de un vehículo en una gasolinera Buc-ee's de Johnstown, Colorado, el jueves 30 de abril de 2026. (AP Foto/David Zalubowski)

Nueva York.– El precio de la gasolina regular en Estados Unidos aumentó 31 centavos de dólar por galón en la última semana, hasta situarse en un promedio de 4.48 dólares el martes, según la AAA.

El alza impacta directamente a los conductores, en un contexto en el que el combustible se ha encarecido cerca de un 50 % desde el inicio del conflicto con Irán.

La principal razón por la que los consumidores están pagando más en la gasolinera es la crisis energética mundial provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El precio del petróleo crudo, que es el principal componente de la gasolina, ha ido en aumento durante la mayor parte de los últimos dos meses porque el estrecho de Ormuz, el paso angosto del golfo Pérsico por el que normalmente transita una quinta parte del crudo mundial, ha quedado prácticamente cerrado, y los buques petroleros han estado varados allí sin poder entregar el crudo.

Muchos conductores tenían esperanzas a mediados de abril, en medio de señales de que el conflicto podría estar llegando a su fin, y los precios de la gasolina bajaron a diario durante casi dos semanas.

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“Después del anuncio del alto el fuego inicial, hubo una especie de optimismo de que esto realmente podría ser el comienzo del fin del conflicto», comentó Rob Smith, director de venta minorista global de combustibles en S&P Global Energy.

«Y entonces los precios del crudo bajaron en consecuencia, los precios spot de la gasolina los siguieron, y así sucesivamente… y los minoristas también bajaron los precios”.

Pero como la guerra continuó, los precios de la gasolina cambiaron de rumbo y comenzaron a subir otra vez.

“Hay un déficit fundamental que existirá a nivel mundial o una dificultad fundamental para satisfacer esa demanda, y eso hará subir el precio», agregó Smith.

«No importa lo que diga un gobierno o lo que piense cualquier persona del mercado: hay una verdadera presión al alza que se ejerce sobre los precios cada día que el estrecho de Ormuz está restringido. Y sigue estando severamente restringido”.

Quién fija los precios de la gasolina

Los dueños de las gasolineras fijan los precios en los surtidores, pero muchos factores influyen en lo que deciden cobrar.

El principal componente del costo de la gasolina es el precio de un barril de petróleo crudo. En Estados Unidos, los precios del petróleo representaron alrededor del 51% del precio de la gasolina en 2025, según la Administración de Información Energética.

Los precios de la gasolina exhibidos en una gasolinera en Portland, Oregon, el 29 de abril del 2026. (AP foto/Jenny Kane)

Eso significa que cuando suben los precios del crudo, por lo general los precios de la gasolina los siguen. Menos petróleo en el mercado implica precios más altos para el petróleo y la gasolina. Y el cierre de facto del estrecho de Ormuz desencadenó la mayor interrupción del suministro en la historia de los mercados petroleros, según la Agencia Internacional de la Energía, lo que empujó los precios del petróleo hasta 112 dólares por barril a principios de abril.

Bob Kleinberg, investigador sénior adjunto del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia, comparó el precio promedio de un galón de gasolina en Estados Unidos con el precio de un barril de WTI, el petróleo de referencia de Estados Unidos, durante las últimas semanas, y afirmó que sus variaciones de precio, por lo general, coincidieron.

“Aquí no hay mucho misterio. No es exactamente proporcional, pero la forma de las curvas sigue el mismo patrón, y realmente con muy poco retraso”, señaló Kleinberg.

Los impuestos federales y estatales representaron alrededor del 17% del precio; los costos y ganancias de refinación aportaron el 14%, y la distribución y el mercadeo sumaron 17%, indicó la AIE. En algunos estados, como California, los impuestos más altos y los mayores costos de refinación elevan el precio de la gasolina muy por encima del promedio nacional.

Qué provocó el nuevo repunte de los precios de la gasolina

Un hecho que pudo haber cambiado la trayectoria de los precios de la gasolina ocurrió en abril, cuando Estados Unidos bloqueó puertos iraníes para impedir que la República Islámica exportara petróleo.

“Irán había estado moviendo una cantidad inusualmente alta de petróleo hacia los mercados globales, así que eso ayudaba a moderar los precios», explicó Jim Krane, investigador de energía del Instituto Baker de la Universidad Rice.

«El gobierno de Trump decide que van a castigar a Irán e intentar ejercer más presión bloqueando sus exportaciones, así que, por supuesto, eso sí presiona a Irán, pero también presiona los precios mundiales del petróleo y los obliga a subir. Probablemente ese fue un factor importante”.

Los precios de la gasolina en una gasolinera en Baltimore el 17 de marzo del 2026. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Lo que las refinerías y los corredores están dispuestos a pagar por el petróleo oscila de forma abrupta después de que se conocen noticias sobre ataques a barcos en el golfo Pérsico o sobre el estancamiento de conversaciones diplomáticas. “El mercado petrolero es exquisitamente sensible a lo que sale de la Casa Blanca”, señaló Kleinberg.

A principios de marzo, al inicio de la guerra con Irán, el precio de la gasolina subió 48 centavos de dólar por galón (12 centavos por litro) en una semana. El mayor salto semanal fue en marzo de 2022, cuando el precio aumentó 60 centavos en una semana después de que Rusia invadió Ucrania, indicó la AAA.

No hay una solución rápida

Nadie puede predecir hasta qué punto subirán los precios de la gasolina. Un galón de gasolina regular en Estados Unidos cuesta ahora más que a principios de mayo de 2022, y en aquel entonces el precio siguió subiendo hasta el Día de los Caídos, señaló AAA.

Cuanto más tiempo esté restringido el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, más altos serán los precios y más tardará en volver a la normalidad, afirmó Smith.

“Aun si hubiera una resolución real y duradera del conflicto, si ambas partes acuerdan comportarse y realmente se comprometen a mantener Ormuz abierto, aun así tomará meses volver a lo que era antes de la guerra, si no es que incluso más», añadió Smith.

«Seguirá existiendo dentro de la industria una prima de riesgo asociada con atravesar esa región. No es que alguna vez haya sido un viaje perfectamente seguro, pero los últimos meses han demostrado que será difícil convencer a los transportistas y a las compañías de seguros de que el nivel de riesgo será similar al que era en febrero. Pasará mucho tiempo antes de que alguien pueda convencerse de eso”.