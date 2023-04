Atlanta avanza; sorprende a Miami

MIAMI, AP.- En febrero, Quin Snyder tenía listas las maletas para viajar al extranjero. Pensaba pasar el tiempo con algunos amigos y familiares, así como ver a algunos entrenadores conocidos.

Pero los Hawks lo llamaron para ofrecerle un empleo como estratega.

Ahora, Snyder se prepara para otro viaje, a los playoffs, comenzando con una escala en Boston.

Trae Young anotó 25 puntos, Clint Capela atrapó 21 rebotes y Atlanta avanzó a la postemporada con el séptimo puesto de la Conferencia Este, al doblegar el martes 116-105 al Heat de Miami en el minitorneo de repechaje.

“Nuestros chicos tratan de ser la mejor versión de nosotros mismos al final del año”, dijo Snyder. “El año no ha concluido, así que ojalá que podamos aprovechar esto y seguir adelante. Fue sólo un partido, pero era nuestro partido”.

Dejounte Murray añadió 18 unidades a la causa de los Hawks, que vengaron así la derrota en cinco partidos sufrida ante Miami en la primera ronda de la postemporada anterior.

Atlanta pactó una serie de primera ronda ante los Celtics, que comenzará el sábado.

Kyle Lowry sumó 33 puntos, su mayor producción en dos temporadas con el Heat, que recibirá el viernes a Toronto o Chicago para definir el octavo boleto, que chocará con el líder Milwaukee en la primera fase de los playoffs.

Los Raptors y los Bulls juegan este miércoles. El ganador del compromiso del viernes abre la serie ante los Bucks el domingo.

Tyler Herro anotó 26 puntos por Miami, mientras que Jimmy Butler finalizó con 21.

“Vengan el viernes. Tendremos que jugar exactamente de la manera contraria a como lo hemos hecho hoy”, dijo Butler.

Por los Hawks, cuatro reservistas —Saddiq Bey, Bogdan Bogdanovic, Onyeka Okongwu y Jalen Johnson— se combinaron para sumar 53 puntos.

Enfrentamientos

Juegos de hoy

07:00 Chicago vs. Toronto

09:30 Oklahoma vs. New Orleans