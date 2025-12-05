Aumentan casos de gripe en Nueva York: las cifras alarmantes en Brooklyn y Queens

NUEVA YORK.- El Departamento de Salud del Estado de NY informó de un aumento significativo en los casos semanales de gripe, un 117 % a nivel estatal.

Los condados de Brooklyn y Queens han experimentado los mayores aumentos. El primero pasando de 679 a 1,403 y en el segundo distrito de 649 aumentar a 1.341. En ambos lugares residen cientos de miles de dominicanos.

Mientras que en el Alto Manhattan y El Bronx es frecuente ver connacionales afectados por la enfermedad.

Las autoridades informan que en la Gran Manzana hay un total de 4.146 casos. Los expertos instan a todas las personas mayores de 6 meses a que se vacunen.

Las cinco primeras señales de que puede tener gripe:

1. La gripe a menudo aparece repentinamente.

2. Una fiebre de moderada a alta (de o por encima de los 101 grados F.) y escalofríos, están asociados con la enfermedad.

3. Los dolores musculares o corporales severos son un síntoma revelador de la gripe.

4. El contacto cercano con personas que tienen influenza puede aumentar las probabilidades de contraer el virus.

5. Puede contraer un resfriado en cualquier época del año, pero la temporada de gripe generalmente se extiende de noviembre a marzo.

Los síntomas que aparecen fuera de la temporada de gripe tienen más probabilidades de ser de un resfriado o una alergia.

Los neoyorquinos mayores de 65 años y quienes tienen un sistema inmunitario debilitado deberían considerar vacunarse con una dosis alta. Las vacunas contra la gripe contienen dos cepas de influenza A y una de influenza B.