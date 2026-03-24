Aumentan demoras en aeropuertos de Estados Unidos en medio de crisis en la TSA

Los aeropuertos en Estados Unidos han experimentado un aumento en los tiempos de espera, algunos con retrasos de hasta tres horas.

Miles de empleados de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), agencia del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS), responsable de la seguridad del transporte en todo el país, continúan trabajando sin recibir sueldo.

La escasez de personal ha obligado a algunos aeropuertos a cerrar temporalmente ciertos controles de seguridad, provocando fluctuaciones drásticas en los tiempos de espera para los viajeros.

La situación parece empeorar día a día. El sábado se registró el mayor número de ausencias, con un 11,5 % de los empleados de la TSA que no se presentaron a trabajar.

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El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de agentes federales de inmigración en los aeropuertos para asistir a la TSA, encargándose de vigilar los carriles de salida o de verificar las identificaciones de los pasajeros.

Desde el pasado fin de semana, el aeropuerto doméstico LaGuardia experimenta largas filas que se extendían hasta el estacionamiento, mientras el cierre del gobierno continuaba interrumpiendo los viajes aéreos.

Luego, la noche del domingo, un avión de Air Canada se estrelló contra un camión de bomberos al aterrizar en dicho aeropuerto, cuando el vehículo intentaba cruzar, causando la muerte del piloto y el copiloto e hiriendo a unas 40 personas, muchas de las cuales fueron trasladadas al hospital, informaron las autoridades.

LaGuardia, distante unos 14 kilómetros del centro de Manhattan, es el decimonoveno aeropuerto con mayor actividad de entre los más de 500 aeropuertos del país, según la Administración Federal de Aviación (FAA).

En 2025 se efectuaron 354 mil 645 operaciones aéreas y transitaron 32 millones 791, 050 pasajeros, entre ellos decenas de miles de dominicanos.

En el internacional JFK, las filas también son largas, hay demoras y con presencia de agentes de inmigración. En 2025 se realizaron 414.453 operaciones aéreas y transitaron 48,853,370 pasajeros, entre ellos decenas de miles de quisqueyanos. Está distante a 26 kilómetros del centro de Manhattan.

En el internacional de Newark (NJ), las filas son intensas. Este lunes, suspendió temporalmente sus vuelos en la mañana, cuando un olor a quemado provocó la evacuación de la torre de control. No se reportaron heridos. La interrupción se produjo cuando el transporte aéreo de la región se encontraba saturado tras el accidente en LaGuardia.

En 2025 se efectuaron 414 mil 453 operaciones aéreas y transitaron 48 millones 853, 370 pasajeros, entre ellos decenas de miles de dominicanos.