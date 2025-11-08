Clima hoy en RD: Aumento de lluvias a partir de la tarde por vaguada, con calor disminuyendo

Imagen del tiempo en Santo Domingo para este sábado generada por la IA. El Nacional

Las posibilidades de lluvias serán escasas en gran parte del territorio nacional en las primeras horas de mañana, excepto en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, donde ocurrirán chubascos, pero en el transcurso de la tarde aumentará la nubosidad y ocurrirán aguaceros moderados, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En la tarde las principales lluvias ocurrirán en El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Azua, La Vega, Santiago, San Juan, Elías Piña, Dajabón, La Altagracia, Samaná, San Cristóbal, Peravia, algunos municipios del Gran Santo Domingo, Barahona, Santiago Rodríguez por la incidencia de una vaguada.

Santo Domingo y el Distrito Nacional cielo estará medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas a final de la tarde y noche, según el mismo pronóstico.

El calor continúa desapareciendo con temperaturas mínimas en la noche entre 23 a 21 grados en las principales ciudades y en las zonas de montañas serán inferiores a los 16 grados Celsius, según los registros de la división de Hidrometeorología.

En el mar el oleaje está bueno de 3 a 4 pies condiciones favorables para que naveguen todas las embarcaciones de pescas, turísticas, deportivas y los turistas puedan bañarse en las playas sin restricciones, dijo Meteorología en pronóstico marino.

Mientras en domingo y lunes una vaguada incrementará las lluvias en distintas regiones del territorio nacional, siendo las mismas de diferentes intensidades y frecuencias, acompañadas de tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento, principalmente el lunes en La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago, La Vega, San Juan, Barahona, Pedernales, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, Puerto Plata, Elías Piña.

Durante la noche de lunes dichas precipitaciones ocurrirán en forma de aguaceros moderados a fuertes, en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.