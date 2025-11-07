Actualidad Clima

Conoce el clima de RD: ¿Habrá lluvias este sábado en tu zona?

Conoce el clima de RD: ¿Habrá lluvias este sábado en tu zona?

Santo Domingo.– Las condiciones del clima en la República Dominicana estarán dominadas este sábado por nubes dispersas y escasas precipitaciones en gran parte del territorio nacional, debido a la presencia de una masa de aire con bajo contenido de humedad, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el organismo meteorológico, no se esperan cambios significativos en las condiciones del tiempo durante la jornada, aunque en provincias como La Altagracia, La Romana, Samaná y María Trinidad Sánchez podrían presentarse chubascos aislados en horas de la mañana.

Para la tarde y la noche, los efectos locales y la débil incidencia de una vaguada favorecerán la ocurrencia de aguaceros y tronadas aisladas sobre El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Azua, La Vega, Santiago, San Juan, Elías Piña, Dajabón y Santiago Rodríguez, entre otras zonas.

