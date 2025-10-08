Berlín.– Las autoridades alemanas de defensa de la competencia, Bundeskartellamt, anunciaron este miércoles que han iniciado una investigación formal contra el portal de comercio electrónico chino Temu, por sospechas de que habría impuesto precios a los vendedores que operan en Alemania.

El organismo explicó que el procedimiento se centra en Whaleco Technology Limited, la empresa detrás de Temu, cuya sede se encuentra en Dublín, Irlanda.

“Sospechamos que Temu pudo realizar especificaciones inadmisibles para los precios de los distribuidores en el mercado alemán”, declaró Andreas Mundt, presidente de la Bundeskartellamt.

"Estas especificaciones podrían constituir restricciones significativas de la competencia y, como consecuencia, generar incrementos de precios en otros canales de venta", agregó.

Temu, que llegó al mercado alemán en 2023, es una plataforma de comercio electrónico de rápido crecimiento que ofrece productos de bajo costo, especialmente en el sector de moda, hogar y tecnología. La investigación busca determinar si la compañía fijó de manera directa o indirecta los precios de venta finales, lo que podría afectar la libre competencia y perjudicar a los consumidores.

Además, la Bundeskartellamt analizará prácticas comerciales relacionadas con la presión sobre los distribuidores para mantener ciertos márgenes de ganancia, un aspecto que, de confirmarse, podría implicar sanciones económicas y ajustes regulatorios para la empresa en el mercado europeo.

La investigación forma parte de un esfuerzo más amplio de las autoridades europeas para controlar la actividad de grandes plataformas digitales extranjeras, en especial aquellas que operan transnacionalmente, buscando asegurar competencia justa y precios transparentes para los consumidores.