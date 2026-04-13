El Ministerio de Trabajo dispuso medidas laborales especiales por condiciones climáticas en 26 provincias bajo alerta amarilla y 2 en alerta verde, debido a posibles inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

La disposición se fundamenta en el más reciente boletín emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ante las condiciones climáticas que afectan el territorio nacional.

A través del comunicado, el Ministerio exhortó a todos los empleadores cuyas operaciones se desarrollen en dichas demarcaciones «a flexibilizar la jornada de trabajo y, en la medida de lo posible, implementar el trabajo a distancia (teletrabajo), con el objetivo de reducir la exposición de los trabajadores a situaciones de riesgo derivadas de las condiciones climáticas. De igual manera, a aceptar con una justificación válida los casos probables de trabajadores que debido al fenómeno no puedan llegar a la hora indicada a sus centros de trabajo».

En alerta por clima

En alerta amarilla se encuentran el Distrito Nacional y las provincias: Puerto Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Espaillat, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Santo Domingo, El Seibo, Valverde, La Vega, Hermanas Mirabal, Santiago, Montecristi, Bahoruco, Samaná, Independencia, Elías Piña, Duarte, San Pedro de Macorís, La Altagracia y La Romana. En alerta verde están las provincias San Juan y Dajabón.

Agregaron que, la presente medida se fundamenta en su deber de garantizar la seguridad, la salud y la vida de los trabajadores, así como la protección de toda la ciudadanía, «principios consagrados en la normativa laboral vigente y en los estándares de protección de derechos fundamentales».

Finalmente, la institución gubernamental, solicitó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las orientaciones de las autoridades competentes.