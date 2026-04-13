Tumultos, empujones y transfer, pero todos felices en Línea 2-C del Metro a Los Alcarrizos

Cientos de usuarios del Metro SD de la Línea 2-C hacen el transfer en la estación María Montes hacia Los Alcarrizos. Jorge González

Aunque persiste la incomodidad por los transfer (cambio de trenes) y los tumultos y empujones en la Línea 2-C del Metro de Santo Domingo hacia los Alcarrizos, en las horas picos, los usuarios aplauden la nueva medida anunciada por la Opret de extensión de horarios y nueva fecha de terminación de prueba.

“Se que es un poco incomodo este asunto de pasar de un tren a otro, pero aun así es mejor que lo que teníamos antes. Hay más seguridad, comodidad y rapidez. Antes debía tomar un carro o guagua”, dijo Lorena Custodio, estudiante.

Cientos de usuarios del Metro SD de la Línea 2-C que transita hacia Los Alcarrizos hacen el transfer en la estación Mario Montes.-Foto Jorge González

La Oficina para el Reordenamiento del Tránsito (Opret) anuncio desde haces cinco días la ampliación del horario de servicio en la nueva Línea 2-C, en tramo que conecta el kilómetro 9 de la autopista Duarte con el municipio de Los Alcarrizos.

Horarios en el metro de Los Alcarrizos

En el nuevo horario el tren operará de lunes a sábado desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Los domingos y días feriados, el servicio se mantendrá disponible en una jornada que inicia a las 8:00 de la mañana y concluirá a las 8:00 de la noche.

Por momentos los andenes del Metro SD de la Línea 2-C durante transfer en la estación María Montes hacia Los Alcarrizos se llenan de personas dificultando la movilidad. Jorge González

Este ajuste responde a la necesidad de mejorar el flujo de pasajeros en una zona históricamente afectada por la congestión vehicular, permitiendo que el moderno sistema de transporte sea una opción viable durante la mayor parte de la jornada laboral.

Transfer en las estaciones del metro Santo Domingo

Por estar aun en prueba los usuarios de la Línea 2-C que van desde la estación María Montes hacia los Alcarrizos o que se dirigen desde los Alcarrizos al centro de la ciudad u otro lugar, la operación actual requiere una logística específica de transfer o transbordo.

Al salir de la terminal de Los Alcarrizos, es necesario realizar una primera transferencia en la estación Franklin Mieses (avenida Monumental), donde se efectúa un cambio de tren y andén.

Pasajeros del Metro SD de la Línea 2-C hacen el transfer en la estación Franklin Mieses Burgos hacia Los Alcarrizos a qui la situación no es muy distinta al transfer anterior. Jorge González

Luego se debe realizar un segundo transfer en la estación María Montes, en el kilómetro 9, para finalmente continuar el viaje hacia los distintos destinos del Gran Santo Domingo. Si por el contrario viene desde la María Montes se hará todo lo contrario.

Paisaje urbano visto desde los vagones del metro

El paisaje urbano visto desde las alturas ofrece perspectivas distinta y menos estresante al tren soterrado. Desde los grandes ventanales y puertas de cristal se observan, debajo, las vías llenas de vehículos rumbo al centro de la ciudad y otros en dirección al norte del país.

Estaciones en la Línea 2-C

El trayecto inicia en la estación María Montes en el Kilómetro 9 de la Autopista Duarte y culmina en la entrada principal de Los Alcarrizos.

La primera estación es la Pedro Martínez, ubicada en la intersección de la autopista Duarte con la avenida Los Beisbolistas, en Manoguayabo. Le sigue la segunda estación Franklin Mieses situada en la intersección de la Autopista Duarte con la avenida Monumental.

Cientos de usuarios dentro del Metro SD de la Línea 2-C transita hacia Los Alcarrizos. Jorge González

Estación Paseo de Los Reyes localizada en la intersección de la Autopista Duarte con la Prolongación 27 de Febrero (Avenida Colombia) sería la tercera parada. La cuarta estación es la Freddy Gastón Arce, en el kilómetro 14 y por último esta la estación Pablo Adón Guzmán, en la entrada de Los Alcarrizos.

Un hombre camina por unos de los andenes mientras el metro llega. Cientos de personas esperan abordar. Jorge González

Ambiente en los andenes del metro

En las estaciones, el escenario no es distinto a días anteriores: usuarios que suben y bajan, moviéndose entre escaleras eléctricas y pasillos para abordar los modernos vagones.

Otros compran sus tarjetas de recarga para viajar. También se observan algunas personas confundidas, orientadas por los técnicos de la OPRET, y agentes del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (CESMET) muchos vestidos con uniformes de camuflaje de selva custodiando los andenes.

Antecedentes de la puesta en funcionamiento del metro

Este tramo de viaducto fue inaugurado el pasado 24 de febrero por el presidente Luis Abinader. Tiene una extensión de 7.3 kilómetros y sigue ofreciendo sus servicios de manera gratuita.

Esta obra es un hito en el transporte de pasajeros por la distancia que recorre, en una zona super congestionada y por su conexión directa con el teleférico, integrando dos modos de transporte masivo que transforman por completo la logística de viaje de los residentes de Los Alcarrizos en Santo Domingo Oeste.

El Dato

Normalidad

Dos cosas a destacar. En las primeras horas de la mañana se están usado trenes de 6 vagones totalmente nuevos. Pero también hay que decir que después de las horas picos la situación transcurre, muy normal sin tumultos ni sobre saltos.