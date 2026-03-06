Autoridades y transportistas de Monte Plata coordinan acciones para reforzar la seguridad vial

Monte Plata.– Autoridades municipales, organismos de tránsito y representantes del transporte público sostuvieron un encuentro de trabajo con el objetivo de coordinar medidas que contribuyan a mejorar la seguridad en las rutas interurbanas que operan en el municipio.

La reunión fue encabezada por el alcalde Héctor Figari, quien estuvo acompañado por el teniente coronel Yuli Heyer Cuevas, representante de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), así como funcionarios del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).

Durante el encuentro participaron además dirigentes, choferes y propietarios de unidades de transporte provenientes de Monte Plata, Bayaguana, Sabana Grande de Boyá, Don Juan y Cevicos, quienes intercambiaron propuestas para fortalecer el orden y la seguridad vial en el servicio de transporte interurbano.

En la mesa de trabajo se discutieron diversas iniciativas orientadas a mejorar la regulación del servicio, entre ellas reforzar la supervisión de las autoridades en las rutas y promover mecanismos internos dentro del sector transporte para garantizar el cumplimiento de las normas.

Quizas te interese: Comunitarios de Mata Santiago protestan para exigir construcción de carretera en Bayaguana

También se planteó la realización de programas de capacitación dirigidos a choferes y cobradores, enfocados en educación vial, atención adecuada a los usuarios y respeto a las disposiciones establecidas en la legislación de tránsito.

Al concluir la reunión, las autoridades y representantes del transporte coincidieron en que la cooperación entre instituciones y el sector choferil será clave para reducir incidentes y ofrecer un servicio más seguro a la población.